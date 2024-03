Tischtennis Naresh ebnet Weg zum ersten Sieg im neuen Jahr

Im November hatten die TTF Illtal mit dem 9:1 über die zweite Mannschaft von Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau ihren bis dato letzten Sieg in der Tischtennis-Regionalliga geholt. Am vergangenen Samstag feierte der Aufsteiger gegen denselben Gegner nach fünf Partien ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis. Die TTF Illtal behaupteten sich beim sieglosen Tabellenletzten, der nun 2:26 Punkte hat, mit 8:2 und festigten durch den sechsten Saisonerfolg mit nun 15:11 Punkten ihren vierten Tabellenplatz. Im Heimspiel an diesem Sonntag um 13 Uhr gegen den punktgleichen Tabellendritten DJK Offenburg in der Schulturnhalle in Uchtelfangen können die Illtaler weiteren Boden in der Tabelle gutmachen.