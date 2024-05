„Solidarität und Zusammenhalt“ nach Hochwasserkatastrophe Eppelborner Pfingstkirmes findet statt

Vor einer schweren Entscheidung stand die Gemeinde Eppelborn nach der Hochwasserkatastrophe. Die Gemeinde ist davon in großem Ausmaße betroffen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben schwere Schäden erlitten. Angesichts dieser Situation hat am Samstagmorgen der Krisenstab der Gemeinde Eppelborn darüber beraten, ob die diesjährige Pfingstkirmes stattfinden kann und soll. Die Frage stellt sich zu Recht, denn für eine Feierlichkeit besteht angesichts der Hochwasserkatastrophe kein Anlass. „Die Pfingstkirmes kann kein freudiges Ereignis sein“, heißt es in einer Mitteilung. Im Folgenden begründet der Krisenstab, warum die Pfingstkirmes trotzdem stattfinden soll: „Wir sehen, dass unsere über 60 Schausteller und unsere örtlichen Vereine bereits seit vielen Tagen alles aufgebaut haben. Dieser Aufwand war immens und der Kirmesplatz ist glücklicherweise nicht beeinträchtigt worden. Unsere lokalen Vereine benötigen die Einnahmen für die Vereinsarbeit und für die Schausteller ist es die berufliche Existenz, die schon durch die Corona-Zeiten enorm bedroht war. Wir zeigen hier Solidarität zu unseren örtlichen Vereinen und Schaustellern.