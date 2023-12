Eppelborn Giftige Früchtchen begeistern die Gäste

Tollkirschen sind giftig. Aber nicht Stephanie Albrecht, Christel Goergen, Tanja Regitz, Walburga Klein, Margit Schillo und Marliese Wolter, die als Tollkirschen vergangenen Samstag im Big Eppel rockten, parlierten und so richtig gute Laune verbreiteten. Sie stürmten mit dem Bee-Gees-Klassiker „Saturday Night Fever“ die Bühne und legten sogleich los mit Gedenkne, die ihnen beruflich und privat so zufliegen, und setzten das alles meist in Kleingruppen genial in Szene.