„Residenz Schloss und Riegel“ im Big Eppel Eppelborn Theaterbühne: Gefängnis statt Seniorenresidenz

Kalle, der sich mit Perücke als Krankenpfleger tarnt, versteckt sich unter dem Tisch, weil er von Marlene von Heinrichs nicht erkannt werden möchte. Hermann Krause will wissen, was er so lange auf dem Boden treibt. (von links): Helmut Schäfer, Louisa Nagel, Sophie Peter, Marion Stürmer, Paul Biesel).

Foto: Maria Boewen-Dörr