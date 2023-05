Theater in Humes „Hände hoch, wir sch(l)ießen!“

Mitten in den Vorbereitungen für zwei Aufführungen des Dreiakters „Hände hoch, wir sch(l) ießen!“ stecken die Theaterspieler des Theatervereins Saargold Humes. Dieses Mal in den Hauptrollen mit Marie Schröder (23) und Sophie Peter (25) zwei Nachwuchstalente, die viel Bühnenpräsenz zeigen werden. Beide arbeiten als Melanie Geschwind und Betty Klein in der „Sparbank“ und leiden unter ihrem cholerischen Chef. Dennoch geht es ihnen gut und sie machen das Beste aus dem nicht immer einfachen Arbeitsleben.