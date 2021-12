Gemeinde Eppelborn meldet : Weiteres Testzentrum startet an diesem Samstag

Foto: dpa/Marijan Murat

Eppelborn Bereits am vergangenen Wochenende ist das ZOE-Testzentrum in der Eppelborner Ortsmitte in Betrieb genommen worden. Täglich bietet das Testzentrum am Güterbahnhof in einem eigens aufgestellten Container kostenlose Bürgertests an.