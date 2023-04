Kampagne Junge Helden Tattoo als Symbol für Organspende

Etwa 8500 Menschen stehen laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan, meist auf eine Niere. Aber es gab, Stand 2021, bundesweit nur weniger als 1000 Spenderinnen und Spender. Das will der Verein „Junge Helden“ ändern und hat eine Kampagne gemeinsam mit Tattoo-Studios aufgelegt. Eines der beteiligten Studios ist das von Isabel Weber in Wiesbach. Werbung für eine gute Sache ist leicht und macht Spaß. Selbst ungewöhnliche Formen funktionieren, wie in diesem Fall mit einem Tattoo, das die Spendenbereitschaft für ein Organ deutlich und unwiderruflich signalisiert. Der Tattoofreund oder die Tattoofreundin lässt sich von der Tätowiererin Isabel Weber ein kleines Motiv an gut sichtbarer Stelle stechen. Es setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von „donate“ und „Organ“, Organspende auf Englisch. Innerhalb von drei Tagen, berichtet Isabel Weber, habe sie bereits 25 Termine mit diesem Motiv gemacht, „kostenlos“, betont die junge Tätowiererin. Im Saarland gebe es bislang neben ihrem Studio nur noch eines in Saarbrücken, das an der Aktion des Vereins „Junge Helden“ teilnimmt.