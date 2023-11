Zum internationalen Tag der Toleranz am 16. November Der erfolgreiche Weg aus dem Glashaus

Ungeschönt und sehr persönlich nimmt Deva Manick die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Eppelborn an diesem Morgen mit auf seine Reise in die Vergangenheit. In seine Kindheit und die Zeit als Heranwachsender in einer Familie, die in den 1980er Jahren aus Sri Lanka geflohen war. Zwischen 1983 und 2009 herrschte Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen tamilischen Separatisten und der von Singhalesen dominierten Zentralregierung.