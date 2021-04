Eppelborn : Starkregen-Studie lernen Bürger im Webinar kennen

In der Gemeinde Eppelborn kennen die Menschen die Folgen von Starkregen. Das Umweltministerium bot der Gemeinde eine Pilotstudie an. Diese Studie liegt nun vor. Foto: dpa-tmn/Bernd Wüstneck

Eppelborn Auch wenn die Starkregenereignisse inzwischen schon einige Jahre her seien, so sind die Bilder in Dirmingen 2016 und Eppelborn 2018 nicht vergessen.

Ohne Publikum wurde kürzlich die Starkregenstudie der Gemeinde Eppelborn vorgestellt. Bürgermeister Andreas Feld begrüßte besonders Professor Alpasian Yörük und Diplom-Ingenieur Andreas Biehler, beide von der Forschungsgruppe Wasser der HTW Saar sowie Carmen Fey vom saarländischen Umweltministerium. Für die Bürger möchte die Gemeinde digital ein Angebot machen mit Webinaren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nach dem ersten Starkregenereignis 2016 in Dirmingen kam das Umweltministerium auf die Gemeinde Eppelborn zu und bot an, eine Pilotstudie durchzuführen. Kurz vor der Fertigstellung dieser Arbeit erlangte das Thema durch das Unwetter 2018, das unter anderem den Ortskern von Eppelborn traf, neue Brisanz. Die Pilotstudie wurde auf die Gesamtgemeinde ausgeweitet, das Ministerium förderte die Maßnahme mit 90 Prozent. Rund 105 000 Euro hat die nun vorgelegte Starkregenstudie insgesamt gekostet. „Es ist wichtig, dass wir diese Studie unseren Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. Sie enthält wichtige Handlungsanweisungen", so Bürgermeister Feld.