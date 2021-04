Nestbau braucht viele Unterstützer : Storchenhorst wartet jetzt auf Mieter

Bubach-Calmesweiler Bubach-Calmesweiler: Hoffnung auf Ansiedlung durch ein Paar, das in der Gegend schon einmal sein Glück suchte.

Eigentlich hatte Feld seiner Tochter Nele versprochen, dass sich dort bereits Störche eingenistet hätten. Aber leider war von Störchen weit und breit just zur Einweihungsstunde nichts zu sehen. Dass aber in dem Gebiet Störche brüten, konnte der stellvertretende Geschäftsführer von Natura-Ill-Theel, Norman Wagner, kenntnisreich erzählen: Ein Storchenpaar hatte sich 2019 in einer Pappel in dem Gelände eingenistet, um Nachwuchs zu brüten. Das Ganze habe aber nicht funktioniert, weil der Storch, der übrigens in Ottweiler geboren wurde (konnte aufgrund seiner Beringung festgestellt werden), erst zwei Jahre alt und einfach für die Fortpflanzung noch zu jung war. Die Pappel, die damals als Nistplatz diente, wurde nach einem Unwetter zerstört. Deshalb bauten jetzt die Initiatoren den Storchenhorst in unmittelbarer Nähe der kaputten Pappel. Nach der Fertigstellung würden sich natürlich alle Beteiligten freuen, wenn in dem bereit gestellten Nistplatz ein interessiertes Paar einzieht.