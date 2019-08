Stichwahl notwendig : Stefan Löw bleibt Ortsvorsteher

Wiesbach Wiesbacher SPD-Politiker setzt sich nach Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Adrian Bost durch.

Bei ihrem vermutlichen Abschiedsbesuch als Bürgermeisterin lobte Müller-Closset die bisherige gute Zusammenarbeit mit dem Ortsrat Wiesbach, „denn es war stets ein angenehmes Arbeiten“, befand die Verwaltungschefin. Der alte und neue Ortsvorsteher sprach sich in der ersten Sitzung für eine „gemeinsame Arbeit für Wiesbach, unabhängig von Parteien“ aus. „Wir werden in Zukunft Schwerpunkte setzen“, kündigte Löw einige wichtige notwendige Vorhaben an, „und wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir die Zukunft unseres Ortes gestalten“, gab sich der Ortsvorsteher zuversichtlich.