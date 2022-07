Stadtradeln Eppelborn : Eppelborner Stadtradler fahren 22 979 Kilometer

Eppelborn „Mit einem tollen dritten Platz im Gesamtranking des Landkreises Neunkirchen, einer Fahrleistung von 22 979 Kilometern und einer CO2-Einsparung von vier Tonnen kann sich die Gemeinde Eppelborn bei der Aktion Stadtradeln im Kreisvergleich sehen lassen“, zeigte sich Bürgermweister Andreas Feld stolz auf die Bürger der Gemeinde, die bei der Aktion Stadtradeln mitgemacht hatten.

„Ich danke allen, die sich auch in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln in Eppelborn beteiligt haben. Die Aktion Stadtradeln zeigt uns jedes Jahr aufs Neue, mit wie viel Begeisterung die Eppelborner aufs Fahrrad umsteigen und damit einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, erklärte er.