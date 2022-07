Fußball-Oberliga : Die Generalprobe steigt beim Stadionfest

Michael Petry, Trainer des FC Hertha Wiesbach (Zweiter von rechts), gibt Neuzugang Johannes Marchetti im Training Anweisungen zum Stellungsspiel. Foto: Philipp Semmler

Wiesbach Der FC Hertha Wiesbach feiert an diesem Samstag sein Stadionfest. Dabei bestreitet der Fußball-Oberligist auch sein letztes Testspiel vor dem Saisonauftakt am Samstag in einer Woche zu Hause gegen den Regionalliga-Absteiger FK Pirmasens.