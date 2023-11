Bürgermeister Feld: „Keine Alternative“ Nach Sparzwang bleibt nur noch der Abriss — Dirminger vermissen ihre Brücke schmerzlich

Am Beispiel der maroden und inzwischen abgerissenen Brücke in der Humeser Straße in Dirmingen zeigt sich eines der drängenden Probleme in der saarländischen Infrastruktur: Die Sparzwänge waren und sind so groß, dass meist nur ins Notwendigste investiert werden kann. So sind im Saarland nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums insgesamt 165 Brücken inzwischen sanierungsbedürftig.