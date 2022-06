Lurcat-Gesellschaft Eppelborn : 20 Jahre Jean-Lurçat-Museum Eppelborn

Eines der Werke von Jean Lurçat: „Le coq et les astres“, 1964 (Detail) Foto: Katja von Bünau

Eppelborn Der runde Geburtstag wird bei einem Sommerfest am kommenden Wochenende gefeiert.

Nach zwei Jahren Zwangspause lädt das Team der Jean-Lurçat-Gesellschaft wieder zu einem Sommerfest in den Museumshof hinter der ehemaligen Mädchenberufsschule Auf der Hohl in Eppelborn. Dieses findet statt am Sonntag, 3. Juli – zwei Tage nach dem 130. Geburtstag von Jean Lurçat – und steht ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des Museums, wie Katja von Bünau für die Gesellschaft mitteilt.