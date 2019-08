Konzert : Sommer am Schloss mit Golden Slippers und Enjoy

Eppelborn Im Rahmen der Veranstaltung „Sommer am Schloss 2019“ findet am Samstag, 24. August, ab 19 Uhr im Park von Schloss Buseck in Bubach-Calmesweiler ein Konzert mit der Band „Golden Slippers“ und anschließend eine Sommer-Nachts-Party mit dem Duo „Enjoy“ statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken