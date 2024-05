Der geistige Vater von Father Brown Der „Pfundskerl“ als literarischer Geheimtipp

Sein Name geht nicht so geschmeidig über die Lippen wie etwa der von Agatha Christie oder Edgar Allan Poe: Dabei hätten es die Werke von Gilbert Keith Chesterton allemal verdient, von mehr Menschen gelesen zu werden. Einer, der die literarische Hinterlassenschaft des englischen Schriftstellers und Journalisten auf jeden Fall zu würdigen weiß, ist der frisch pensionierte Pastor und Leiter des Jean-Lurçat-Museums in Eppelborn, Matthias Marx. Und in eben diesem Museum Auf der Hohl 16b in Eppelborn findet nun am Mittwoch, 29. Mai, dem 150. Geburtstag von Gilbert Keith Chesterton, um 19 Uhr eine literarische Soirée zu seinem Gedenken statt.