Das Schild am Auto : OTW - Ein bisschen Lokalpatriotismus darf sein

Mit dem „Cremeschnittche“ (Renault 4 CV, 19 PS) und OTW-Kennzeichen unterwegs vor vielen Jahren. Foto: Jürgen Fett

Ottweiler Das Bundesverkehrsministerium hat grünes Licht für die Wiedereinführung eines eigenen Nummernschildes für Ottweiler. Was Bürger dazu sagen, wollte die SZ wissen.

Die Ottweiler Altstadt wirkt an diesem Montagmorgen freundlich verschlafen. Ab und zu rumpeln Autoreifen auf dem Kopfsteinpflaster des Schlosshofes. Gegenüber dem Alten Rathaus sitzen ein paar Kunden vor der Bäckerei und lassen sich ihren Kaffee schmecken. Die dunklen Wolken am Himmel weichen langsam und machen Platz für ein paar zarte blaue Flecken. Am Fünfer-Tisch hat niemand Lust, groß über die Renaissance des OTW-Kennzeichens zu plauschen. „Das ist bei uns kein großes Thema. Wir fahren nicht mehr“, meint einer der Männer. Kein großes Thema? Damit sind sie einigermaßen alleine bei den Menschen und Besuchern der Stadt, die sich bei der Straßenumfrage etwas eingehender zu der Nachricht äußern, dass Ottweiler wieder sein eigenes Kennzeichen bekommt (die SZ berichtete).

Ein Muss für den Ur-Ottweiler

„Ich finde das einfach cool“, sagt Buchhändlerin Celine Teipel ein paar Meter oberhalb am Zugang zur Enggass. „Ich fand das blöd, dass auf den Ottweiler Autos seit Jahrzehnten NK draufstand. Mein Freund ist ein Ur-Ottweiler. Der ist der erste, der sich ein neues Nummenschild holt“, meint die 25-Jährige. 1974 mit der Gebietsreform kam das Aus für das alte Signum. Die Ottweiler mussten als Angehörige des Kreises Neunkirchen auf NK umsteigen. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene ermöglicht die Wiedereinführung, der Kreistag war 2019 dagegen.

Sascha Anschütz. Foto: Michael Beer

Teipels Freund wird sich mindestens mit einem 77-jährigen Ottweiler um den ersten Platz bei der Vergabe der Schilder streiten müssen. Denn der Mann sagt im Vorbeigehen gleichlautend: „Ich bin der erste, der dort ist. Und meine Frau auch.“ Er habe sich schon vor Jahren den kleinen Aufkleber mit OTW als symbolische Geste ans Auto geheftet. Thomas Dümpert, 41, sagt auf die Frage, ob er neue Kennzeichen holt bei der Zulassungsstelle: „Liebend gerne.“ Das Neunkirchen-Autoschild habe zu viele Orte eingeschlossen. Ottweiler habe sein eigenes verdient.

Lokalpatriotismus ist zu verstehen

Auch Sascha Anschütz, 49, sieht die Nachricht „sehr, sehr positiv. Ich will eines haben, wenn es so weit ist“. Rolf Zimmermann, 64, gibt zu bedenken, dass der Tausch auch was kostet. Aber er schiebt gleich hinterher: „Das ist nicht so wichtig.“ Der Welschbacher ist erst im Januar nach Ottweiler gezogen, aber den Lokalpatriotismus kann er gut verstehen. Regina Schröder, 51, sagt vorm Lotto-Laden in der Wilhelm-Heinrich-Straße, sie habe sich am Wochenende nach dem Bericht in der SZ mit ihrer Schwester unterhalten. Sie fänden das beide gut, auch wenn sie selbst noch nicht sicher ist, ob sie in Bälde ihre Blechschilder tauscht.

Thomas Dümpert. Foto: Michael Beer

„Ich liebe Ottweiler“

Marion Strempel, 65, unterhält sich in der Straße mit Margit Bauer vor deren Kunstatelier. Strempel ist Vorsitzende des städtischen Gewerbevereins. „Ich kann mich noch erinnern, dass mein Papa damit gefahren ist. Mir gefällt das, wenn es wieder kommt. Das ist ein bisschen Loyalität, ein bisschen Eigenständigkeit.“ Das sieht auch Bauer so. Die 70-Jährige: „Ich liebe Ottweiler, auch wenn ich in Wiebelskirchen wohne.“

Margit Bauer (links) und Marion Strempel. Foto: Michael Beer