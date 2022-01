Serie Ortskenntnis im Kreis Neunkirchen – heute Teil 1: Bubach-Calmesweiler : Auch ein Dorf muss an sich arbeiten

Bubach-Calmesweiler Schloss Buseck touristisch aufwerten – das steht weit oben auf der Wunschliste von Werner Michel.

Werner Michel: Bubach-Calmesweiler gehörte einst zu der Herrschaft derer von Buseck. Bubach und Calmesweiler sind zwei beliebte Ortsteile. Dies bestätigt sich darin, dass fast täglich Anfragen von außen kommen, die gerne leer stehende Gebäude oder Wohnungen erwerben möchten. Die Dorfgemeinschaft zeichnet sich durch Harmonie aus. Viele Bewohner sind in den örtlichen Vereinen tätig, was zu dieser harmonischen Zusammenarbeit zu einem großen Teil beiträgt. Beide Ortsteile liegen im landwirtschaftlichen Gebiet des grünen Ill-Tales. Landwirte und Gewerbe fügen sich nahtlos ins Ortsbild ein. Der tägliche Bedarf an Lebensmitteln (Lidl, Fleischer, Bäcker, Tankstellen) ist in Bubach-Calmesweiler gedeckt. Gastronomisch ist in Bubach-Calmesweiler auch für jeden Geschmack etwas vorhanden. Friseurläden stehen ebenfalls in ausreichendem Maße zur Verfügung.