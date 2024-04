Nach Eklat im Rat Eppelborn: Der Bürgerbus soll weiter fahren

Bevor es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zur Entgleisung durch ein AfD-Mitglied kam (wir berichteten), behandelten die Ratsmitglieder den Entwurf der Lärmaktionsplanung 4. Stufe. Bürgermeister Andreas Feld informierte ausführlich über die Gesetzeslage und über die Ergebnisse der Diskussionen in den Ortsräten. Die Mitglieder der Ortsräte Bubach-Calmesweiler und Eppelborn sprachen sich gegen komplette 30-er-Zonen in den Hauptverkehrsstraßen aus und favorisierten hier eine solche Einrichtung an Gefahrenstellen. Im Dirminger Ortsrat wurde angeregt, die Straßenschäden zu beheben, was zur Verringerung des Lärms erheblich beitragen könnte. Feld versicherte, die Anregungen weiterzugeben. Einstimmig angenommen wurde die Resolution „Nie wieder ist jetzt“, die von der SPD-Fraktion beantragt wurde.