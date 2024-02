Handball-Oberliga Der siebte Feldspieler bringt die Wende

Der Abwehrchef steht am Rand eines Platzverweises. Der Rückstand ist schon früh groß, der Kader bekanntermaßen klein. Nach nur 15 Minuten wirkt es so, als könnte der Sonntagabend für die Handball-Freunde Illtal (HFI) einer zum Vergessen werden. Doch im Duell mit Handball Mülheim-Urmitz stemmt sich der Oberligist am Sonntag mit aller Macht gegen die Vorzeichen – und feiert am Ende vor 200 Zuschauern in der Eppelborner Hellberghalle mit 34:30 (17:18) den ersten Oberliga-Erfolg im neuen Jahr.