Seniorenbeirat führt Befragung durch

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Eppelborn führt in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung eine Seniorenbefragung durch. Das Gremium möchte so erfahren, in welchen Lebensbereichen für ältere Eppelborner Mitbürger Verbesserungen und Entwicklungen notwendig sind.