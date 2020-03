Guten Appetit! : Gemeinsam schmeckt’s am besten

Gemeinsam schmeckt’s am besten

Essen in geselliger Runde, darum geht es. Foto: Monika Wahl

Eppelborn Mittagstisch für Menschen an, die ihr Essen nicht alleine in den eigenen vier Wänden einnehmen wollen.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Eppelborn unter Leitung ihrer Vorsitzenden Monika Wahl hatte zuletzt erneut zum regelmäßigen, gemeinsamen Mittagstisch ins Gasthaus „Bohlen“ eingeladen. Der Mittagstisch soll es insbesondere alleinstehenden Menschen ermöglichen, ein gutes, schmackhaftes Essen in geselliger Runde zu genießen – anstatt alleine in den eigenen vier Wänden. Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung des Beirates gefolgt und ließen sich nach einer Rindfleischsuppe, die Gefüllte und Schwänz mit Speckrahmsoße sowie Sauerkraut schmecken. Ein Eis rundete das Mahl ab. Kostenpunkt für das Menü: 7,50 Euro. Gegen 14 Uhr traten auch die Letzen nach einem „gudde Esse und vill Sprooche“ den Heimweg an. Einige mit dem für einen Euro Eigenanteil angebotenen Fahrdienst.