Zuhause für Menschen mit Beeinträchtigungen Haus Hubwald in Eppelborn feiert 40 Jahre

Ein Jahr nach der Fertigstellung des zweiten Neubaus wurde das „Psychische Pflegeheim Eppelborn-Habach“ zum „Haus Hubwald“ umgetauft. Die Einrichtung und seine Bewohner waren und sind bis heute Teil der Gemeinde, was mit Sicherheit auch am Förderkreis liegt, der sich für die Menschen einsetzt. Die Bewohner sind besonders im Ortsteil Habach bekannt und nehmen etwa regelmäßig am dortigen Bürgerfrühstück teil. Doch im Rahmen der Inklusion und der gesellschaftlichen Entwicklungen ist kein Stillstand angesagt. So entstand in den letzten Jahren eine dezentrale Heimversorgung mit zwei neuen Wohnangeboten: „Wohnen am Markt“ und „Wohnen am Kloster“. Organisatorisch gliedern sie sich zwar an das „Haus Hubwald“ an, befinden sich aber mitten in Eppelborn und bieten Platz für insgesamt 24 psychisch beeinträchtigten Menschen mit höherem Selbstständigkeitsgrad. Diese Menschen sind zum Teil aus dem „Haus Hubwald“ in die neuen Einrichtungen umgezogen und haben dort ein neues Zuhause gefunden.