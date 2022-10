Lesung in Eppelborn : So kommen Schmetterlinge in den Garten

So kommen Schmetterlinge in den Garten

Lesung in Eppelborn

Wiesbach Experte und Naturforscher Rainer Ulrich lädt zur Bilderschau mit Buchvorstellung und gibt Tipps.

Rainer Ulrich, Schmetterlingsforscher, Buchautor und Fotograf aus Eppelborn nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in die wundervolle Welt der bunten Falter. Der bekannte Schmetterlingsforscher und Fotograf Rainer Ulrich aus dem Eppelborner Gemeindebezirk Wiesbach hat im bekannten Stuttgarter Kosmos-Naturbuchverlag mittlerweile vier viel beachtete Bücher über Schmetterlinge geschrieben, teilt die Gemeinde Eppelborn mit. In diesem Vortrag stellt er sein im Frühjahr neu erschienenes Bestimmungsbuch für Neu-Einsteiger unter dem Titel „Wer flattert hier?“ vor. Der Vortrag nimmt den Zuschauer mit farbenfrohen Bildern und überraschenden Einblicken mit in die phantastische Welt der Schmetterlinge.