Grundschule St. Sebastian : Grundschule Eppelborn: Sogar einen Spiegelsaal wird es geben

Eppelborn Gemeinde Eppelborn investiert 175 000 Euro. Die Grundschule präsentiert sich saniert und modernisiert.

Bürgermeister Andreas Feld war gemeinsam mit Eppelborns Ortsvorsteher Berthold Schmitt an der der Grundschule in Eppelborn zu Gast. Zusammen mit Schulleiterin Bettina Henkes-Maubach überzeugten sie sich vom Fortschritt der Arbeiten. Vier Schulsäle, die Flure, aber auch die Turnhalle und der Spiegelsaal präsentieren sich saniert und umfangreich modernisiert. „Mit zahlreichen Maßnahmen haben wir dazu beigetragen, dass unsere Kinder nun das passende Umfeld für ihren Lernerfolg haben. Kinder müssen sich in der Schule, die immer mehr zum Lebensort wird, wohl fühlen können. Dazu gehört für mich, dass Sanierungen nicht länger aufgeschoben werden dürfen“, erklärt Bürgermeister Feld. Zunächst besuchte er die Klassensäle im Block II. Der Förderraum zeigt sich frisch gestrichen mit einem hochmodernen LED-Beleuchtungskonzept, das in den neuen, schallschluckenden Decken eingebaut wurde. Die automatische Belüftung sorgt für ein sauberes und gesundes Raumklima, so heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter. Viel Licht und klare Strukturen, sie zeichnen auch die Flure aus. Hier wurden mit Farben Akzente gesetzt, die hellen Magnettafeln ersetzen die alten Pinnwände.