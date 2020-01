Fachmesse für Lehrer und Kommunen : Digitaler Marktplatz im Big Eppel

Eppelborn (hek) Das Geld aus dem Digitalpakt Schule nach dessen Bewilligung durch das Ministerium auch sinnvoll auszugeben ist die große Herausforderung, vor der die Schulen des Landes stehen. Digitale Tafeln, Beamer oder Tablets – der Markt ist groß und unübersichtlich.

Sich einen Überblick über den Markt der digitalen Möglichkeiten zu verschaffen, wäre wünschenswert. So sieht es nicht nur Michael Krämer, Geschäftsführer des gleichnamigen IT-Systemhauses und Computerunternehmens mit Sitz in Eppelborn. 27 saarländische Kommunen betreut sein Unternehmen in Sachen IT. Und weil die Kommunen und Landkreise als Schulträger den Digitalpakt auf der Arbeitsagenda haben, sei die Idee einer Messe entstanden, die Dienstleister aus dem IT-Bereich und Interessenten für digitale Lernformen zusammenbringt.