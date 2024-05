Fußball Wer verdaut Patzer im Titelrennen besser?

Welcher Titelkandidat verdaut den Patzer vom zurückliegenden Wochenende am besten? Das ist eine der spannendsten Fragen vor dem drittletzten Spieltag in der Fußball-Saarlandliga. Spitzenreiter FV Eppelborn musste am vergangenen Samstag eine 3:5-Niederlage bei der DJK Ballweiler-Wecklingen hinnehmen. Dabei kassierte der Primus in einer Partie exakt so viele Gegentore wie zuvor in der gesamten Rückrunde. „Wenn man es positiv sehen will, waren wir eigentlich sogar noch der Gewinner des Spieltags“, findet Trainer Sebastian Kleer mit Blick auf die anderen Resultate: „Wir haben unseren Vorsprung gleich groß gehalten, aber die anderen haben einen Spieltag weniger, um diesen aufzuholen.“