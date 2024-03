Jahreshauptversammlung der Saar-Imker Asiatische Hornisse breitet sich im Saarland aus – 250 Nester alleine 2023 beseitigt

Dr. Sieglinde Müller, selbst Imkerin, sprach über den Aspekt von möglichen Gesundheitsgefahren durch die asiatische Hornisse. Die asiatische Hornisse gelte in Europa dem Menschen nicht als aggressive Hornissenart. Es gebe bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse über eine Zunahme von Stichen in den von dieser Hornissenart befallenen Regionen. Aber so richtig, so Dr. Müller, sei das Thema in der Medizin noch nicht angekommen.