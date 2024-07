Gemeinde Eppelborn informiert Aus für Traditionsverein Rübenstücker Straußbuwe

Es wurden viele Fahrten und Ausflüge unternommen, zahlreiche Feste gefeiert und das kulturelle Vereinsleben in Eppelborn bereichert. Die Martinikirmes mit dem Hammelaustanz im November war der jährliche Höhepunkt im Vereinsleben. Der Schlachtruf „Die Kirb soll läwe hoch“ war Kult. Legendär waren ihre selbst gemachten Krummbeerkichelcher, die sie an den Schmaustagen viele Jahre angeboten hatten. So heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.