Lebendes Inventar bei Juchem : 50 Jahre dabei – seit ihrer Lehre schreibt Rosi Franken die Unternehmensgeschichte in Eppelborn mit

Rosi Franken, geborene Alt, mit ihrem Ausbildungsvertrag mit dem Eppelborner „Kraftfutterwerk Juchem“, datiert vom 1. August 1971. Foto: Heike Jungmann

Eppelborn Mit der Lehre hat alles angefangen. Dabei hatte das Rosi Franken so gar nicht geplant. Daraus sind dann 50 Jahre geworden. Was blieb, was sich veränderte, davon berichtet die 64-Jährige.