Weinfest in Eppelborn Feiern wie bei den alten Römern

Also lasst uns trinken“, oder wer es lieber lateinisch will: „Ergo bibamus!“ Bürgermeister Andreas Feld erinnerte sich bei der Eröffnung des Römischen Weinfestes an dieses Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, das später als Studentenlied bekannt wurde. Auf jeden Fall war diese Erinnerung passend für das Fest auf dem Marktplatz mit römischen Flair, zu dem der Verein Illtaler Land geladen hatte. „Die Reise ins antike Rom, die der Verein hier auf die Beine stellt, ist in jedem Jahr ein echtes Highlight“, freute sich der Verwaltungschef, der inmitten königlicher Schönheiten das Fest eröffnete. Angereist waren nämlich die Orscholzer Erntekönigin Stephanie I. mit Ernteprinzessin Jana, die saarländische Bierkönigin Bianca und die Rosenkönigin des Landkreises Neunkirchen, Kristina.