Blaulicht : Reifenstecher in Eppelborn unterwegs

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Eppelborn Die Reifen mehrerer Autos sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (8. auf 9. Dezember) in Eppelborn im Bereich der Lebacher Straße zerstochen worden. Bisher sind sechs geschädigte Fahrzeuge bekannt, so dokumentiert es der Polizeibericht.

