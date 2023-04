Neuer Partner der Regionalmarke Milchbrötchen für die Regionalmarke

Wer in den Verkaufsraum in der Augustinusstraße in Wiesbach einkehrt, fühlt sich direkt wohl, denn er strahlt etwas Gemütliches aus. Die Auslage ist gut bestückt mit Brot- und Brötchensorten, allerhand Süßem und einem Produkt, auf das das Team der Backstube Steimer besonders stolz ist. Mit einem Frischmilchanteil von mehr als 30 Prozent ist schon das Reinbeißen in das Milchbrötchen ein besonderer Genuss: Es schmeckt pur, aber auch mit etwas Süßem dazu oder – und das zur Überraschung vieler Kundinnen und Kunden – auch herzhaft mit Fleischkäse.