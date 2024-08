Schöne Preise zu gewinnen Spielerisch den Rätseln der Natur auf der Spur

„Oh, der riecht ganz schön streng.“ Die junge Mutter hat recht. Dem neugierig zum Zaun trottenden Hammel – seines Zeichens ein ungarisches Zackelschaf mit korkenzieherartig gedrehtem Gehörn – eilt ein typischer Hammelgeruch voraus. Weil aber die Esel und Kaninchen so putzig sind, verweilt die Familie mit den zwei kleinen Jungs noch etwas am Tierstall am Eingang zum Freizeitzentrum Finkenrech in Dirmingen. Hier ist auch der Startpunkt für die Kinder-Gartenrallye. Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen bietet auf neun, über die gesamte Gartenanlage verteilte Stationen Rätselspaß für Familien.