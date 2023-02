Vertreter der Jägerschaft treffen sich : Polizisten-Mord hat Folgen für die Jäger im Saarland

Eppelborn Nach den Polizistenmorden von Kusel stehen Änderungen im Waffenrecht an. Darüber diskutierten die saarländischen Jäger in Eppelborn.

Eigentlich lädt die Vereinigung der Jäger des Saarlandes (VJS) jedes Jahr zur gemeinsamen Tagung der Kreisjägermeister (KJM) und Hegeringleiter (HGL). Aber als sich die Mitglieder jetzt nach dreijähriger Corona-Pause erstmals wieder auf den Weg nach Eppelborn-Calmesweiler machten, signalisierte dort ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr, dass in der Nacht zuvor etwas Außergewöhnliches passiert sein musste. In der Tat hatten unbekannte Täter einen Bankautomaten im Ort gesprengt. In seiner Begrüßung versicherte Landesjägermeister Josef Schneider den Mitgliedern, dass in den letzten drei Jahren viel passiert sei, was im Dialog mit allen Beteiligten aufgearbeitet werden müsse.

Polizistenmord in Kusel hat auch Auswirkungen auf die Waffenbesitzern im Saarland

So beschäftigten sich die Jäger auf ihrer Tagung unter anderem mit den sie unmittelbar betreffenden Konsequenzen der Polizisten-Morde bei Kusel. Das Landgericht Kaiserslautern habe den Haupttäter am 30. November des vergangenen Jahres wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und zugleich die Schwere der Schuld festgestellt, aber seine Anwälte hätten bereits Revision eingelegt. Mit den Morden habe der als Haupttäter verurteilte Mann gewerbsmäßige Jagdwilderei verdecken wollen. Landesjägermeister Schneider gab zu bedenken, dass die mittelbaren Folgen dieser brutalen Tat auch zahlreichen legalen Waffenbesitzern im Saarland noch zu schaffen machen würden. „Nachdem wir uns bei unserer letzten KJM/HGL-Tagung vor drei Jahren bereits mit umfangreich geplanten Änderungen des Waffenrechts beschäftigen mussten, steht jetzt schon wieder eine neue Reform dieses Waffenrechts vor der Tür.“

Rechtslage für Jäger sei „zunehmend komplizierter“

Damit die saarländischen Jäger in der zunehmend komplizierter werdenden Rechtslage nicht den Überblick verlieren, hatte der Landesjägermeister den Polizeidirektor a.D. Eberhard Becker eingeladen. Der referierte ausführlich über die aktuellen juristischen Vorgaben für die Aufbewahrung und das Führen nicht nur von Jagdwaffen. Dies sei auch dringend erforderlich, weil Schneider von mehr und mehr Fällen berichtete, bei denen unwissende Waidgefährten bei Verstößen gegen das Waffenrecht ihre Jagdscheine verloren hätten. Aber der oberste Jäger des Saarlandes konnte auch erfreulichere Nachrichten vermitteln. So hätten die VJS-Drohnenteams im Jahr 2022 bei 42 Einsätzen insgesamt 142 Rehkitze vor dem Tod durch blitzende Mähmesser retten können. Die Teams seien bisher an den Standorten Völklingen, Mandelbachtal, Bexbach und Neunkirchen stationiert. Im Januar habe ein weiteres Team am Standort Wallerfangen seine Mitarbeit für den Landkreis Saarlouis angeboten und auch bereits den Drohnenführerschein beim Luftfahrtbundesamt bestanden. Schneider: „Es wäre wünschenswert, auch in den Landkreisen St. Wendel und Merzig-Wadern jeweils ein Drohnenteam zu finden, das Zeit und die Motivation hat, in der Mahdzeit morgens früh von 5 bis 8 Uhr mit der Drohne im Naturschutz-Einsatz zu sein.“