Polizei Neunkirchen : Unfallflucht bei Habach

Habach Ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Neunkirchen fuhr am Samstag, 3. Dezember, gegen 19.40 Uhr, mit seinem Pkw die L 300 in Richtung Habach. Hierbei kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Pkw fuhr in die Böschung und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.