Pokal : Wiesbach: sechs Tore und zwei verlängerte Verträge

Wiesbach Fußball-Oberligist FC Hertha wirft Saarlandligist Borussia Neunkirchen aus dem Pokal. FV Eppelborn kommt kampflos weiter.

Fußball-Oberligist FC Hertha Wiesbach hat am Mittwoch das Achtelfinale im Saarlandpokal erreicht. Die Hertha bezwang Saarlandligist Borussia Neunkirchen zu Hause mit 6:1 (2:1). „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis“, ärgerte sich Borussen-Trainer Björn Klos: „In der ersten Hälfte war das Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben Wiesbach während der 90 Minuten durch individuelle Fehler zum Toreschießen eingeladen.

Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach dem Erfolg vor knapp 300 Zuschauern: „Mit der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden, weil wir es da zu viel mit langen Bällen versucht haben. Nach der Pause haben wir es aber besser gemacht und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Normalerweise hat im Pokal der klassentiefere Verein Heimrecht – beide Clubs hatten sich aber darauf geeinigt, in Wiesbach zu spielen (wir berichteten). Dort brachte Sven Sellentin die Hertha in der vierten Minute mit einem Distanzschuss in Führung. Sieben Minuten vor der Pause erhöhte der Ruddy M’Passi auf 2:0. Fast mit dem Halbzeitpfiff verkürzte die Borussia durch einen Kopfball von Daniel Schlicker auf 1:2.

Zwei Minuten nach der Pause staubte Pascal Piontek für die Gastgeber zum 3:1 ab, als Gäste-Torwart Dominik Jost der Ball nach einer Flanke aus den Händen geglitten war. Giovanni Runco traf zum 4:1 (55.), ehe Sven Sellentin zwischen der 62. und 64. Minute mit zwei Treffern für den 6:1-Endstand sorgte.

Vor dem Pokalspiel vermeldete der FC Hertha Wiesbach zwei Vertragsverlängerungen: Der 30-jährige Defensivakteur Yannick Bach und der derzeit an einem Kreuzbandriss laborierende 22 Jahre alte Offensivspieler Djibril Diallo werden auch in der Saison 2022/2023 das Trikot des Oberligisten tragen.

Wiesbachs Liga-Rivale, der FV Eppelborn, erreichte kampflos das Achtelfinale im Saarlandpokal. Fünftrunden-Gegner SV Merchweiler aus der Verbandsliga sagte am Dienstag die für Mittwoch geplante Partie wegen Personalmangels ab.

Keinen Sieger fand am Mittwoch das Saarlandpokal-Duell zwischen der SG Großrosseln-St. Nikolaus aus der Verbandsliga Süd-West und dem SV Habach aus der Verbandsliga Nord-Ost. Die Partie wurde beim Stand von 0:0 nach 20 Minuten abgebrochen. Starke Regenfälle hatten den Hartplatz in Großrosseln unbespielbar gemacht. Das Spiel wird am kommenden Mittwoch um 19 Uhr nachgeholt.