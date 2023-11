Humeserin soll für ihre Arbeit als Missionsärztin geehrt werden „Sie war einfach eine tolle Frau“

Sie nahm sogar eine Scheinehe in Kauf, um sich ihren Traum zu erfüllen, als Missionsärztin in Afrika arbeiten zu können. Da es kurz nach dem Krieg für deutsche Staatsangehörige unmöglich war, nach Rhodesien einzureisen, heiratete die junge Johanna Ziegler aus dem kleinen saarländischen Ort Humes 1947 in England den Schwager ihrer dort lebenden Tante. „Aus reiner Berechnung“, wie sie in ihrer Autobiografie „Heimat unter dem Kreuz des Südens“ schreibt.