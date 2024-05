Pfingstkirmes in Eppelborn Pfingstkirmes unter besonderen Umständen

Alle Schausteller waren Tage vor dem großen Regen mit dem Aufbau beschäftigt, haben geschraubt, geputzt, gewerkelt und die Fahrgeschäfte und Buden auf Vordermann gebracht. Thomas Sonnier überreichte 300 Freikarten für die Helfer und übergab zusätzlich 320 Euro in bar an Ney, gedacht für die Hilfskräfte. An allen Ständen und Fahrgeschäften wurden Spendenboxen für diese Hilfskräfte zusätzlich aufgestellt, versicherte er. Verzichten würden die Schausteller auch auf das Feuerwerk. Das dafür vorgesehene Geld werden sie ebenfalls den Hilfskräften zur Verfügung stellen, erklärte der Vorsitzende des Verbandes der Schausteller.