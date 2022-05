Pfingstkirmes in Eppelborn : Wieder Pfingstkirmes in Eppelborn

Eppelborn Vom 4. bis 7. Juni geht es wieder rund auf dem Festplatz „Am Güterbahnhof“.

Mehr als zehn Jahre war kein Twister mehr auf der Pfingstkirmes, in diesem Jahr wird der Twister „Blue Hawaii“ in Eppelborn am oberen Ende der Festwiese, am Bahnhof, seine Runden drehen. Auf der anderen Seite des Festplatzes steht der „Beach Polyp“. Auch wird der modernste Skooter von Jockers im südwestdeutschen Raum wieder mit leuchtenden Skooter-Autos fahren, das Fahrgeschäft „Musik-Express 3000“ von Spangenberger wird seine Runden drehen und auch „Miami“ von Dietz dreht sich wieder.