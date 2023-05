Bis Dienstag Eppelborner Pfingstkirmes Der Minister schlägt beim ersten Mal zaghaft zu

Mega viele Gäste freuten sich bei der Eröffnung der Dorfkirmes auf dem Festplatz über Kaiserwetter, das laut Kirmesvater Berthold Schmitt am Freitag den Himmel aufhellte, als die ersten Schausteller den Kirmesplatz erreichten. Seitdem sendet sie ihre Strahlen aus und beschert der größten Dorfkirmes im Saarland Bilderbuchwetter. Zum ersten Mal in Eppelborn war Jakob Freiherr von Weizsäcker, der Minister der Finanzen und Wissenschaft des Saarlandes. Kirmesvater Berthold übertrug ihm eine ganz besondere Aufgabe beim traditionellen Volksfest zu Pfingsten. Der gebürtige Heidelberger, Jakob Freiherr von Weizsäcker, musste nämlich als Schirmherr das Fass anschlagen. „Ich habe das noch nie gemacht“, sagte er, ging zaghaft an die Sache ran und überhörte die Stimmen, die da sagten: „Das wird sicherlich eine feuchte Angelegenheit.“ Der Minister brauchte nur vier Schläge, bis der beliebte Gerstensaft in die Gläser abgefüllt werden konnte.