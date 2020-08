Kunst in freier Natur? : Vom wilden Feldweg zur freiluftigen Galerie

Vor acht Jahren waren die Bäume am Saum eines Eppelborner Feldwegs verwildert. Dann kam Peter Prinz: Er baute Schilder, töpferte Kühe, schnitzte Fabelwesen und schuf den „Lebensraum Kreckelbach“.

Den Eppelborner Ortsteil Mangelhausen und das Wiesbacher Unterdorf in derselben Gemeinde verbindet ein rund 1200 Meter langer Feldwirtschaftsweg. Niemand kümmerte sich um die Hecken, Sträucher, Obstbäume, Eschen, Erlen, Linden oder Ahornbäume. Die Bauern bewirtschafteten drum herum ihre Felder, machen das, was sie immer tun. Dann trat Peter Prinz vor acht Jahren auf den Plan. Der frühere Steiger im Bergwerk Göttelborn schnitt die Obstbäume, immerhin 45 Gewächse, fachgerecht und befestigte entlang des Wegs nach und nach Infotafeln, die Flora und Fauna in diesem Habitat beschreiben. „Lebensraum Kreckelbach“, so nennt Prinz sein Werk, das er geschaffen hat. Er lässt alle, die es möchten, teilhaben an seinen Gedanken, er flankiert die Wanderer mit seinen selbstgebauten Insektenhotels, Igelburgen und Fledermauskästen zu einem Ausflug in die heimische Tier- und Planzenwelt. Der Ortsvorstand blickt wohlwollend auf das Projekt in Eigenregie.