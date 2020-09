20 Werke aus 20 Jahren : Seit 20 Jahren Jean Lurçat in Eppelborn

Seit 20 Jahren Jean Lurçat in Eppelborn

Eppelborn Fest im Hof des Museums in Eppelborn. Sonderhängung „20 Jahre – 20 Werke“ weiter zu sehen.

Dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist, ein schönes Fest zu feiern, zeigte sich vor wenigen Tagen: Rund fünfzig Gäste konnte die Paul-Ludwig-Stiftung-Jean-Lurçat zu ihrem 20-jährigen Jubiläum begrüßen, darunter auch Landrat Sören Meng, die ehemalige Eppelborner Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset und Sabine Geith vom saarländischen Museumsverband

Im Hof des Lurçat-Museums fand unter strenger Beachtung der Hygiene-Auflagen der Festakt statt. Dabei betonte der Landrat in seiner Ansprache, er sei immer aufs Neue tief beeindruckt von der ehrenamtlichen Leistung zugunsten einer einmaligen Kunst-Sammlung in unserem Landkreis: „Ich wünsche mir, dass dieser Ort die Anerkennung findet, die er verdient. Ich wünsche dem Museum, dass es mehr Raum bekommt, sich weiter zu entwickeln; und was ich dazu beitragen kann, werde ich tun.“