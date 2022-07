Park- und Strandfest Dirmingen : Viel Musik beim Park- und Strandfest in Dirmingen

Viel Musik beim Park- und Strandfest in Dirmingen

Dirmingen Dirminger Bands sind mit am Start. Unter anderem legt der letzte DJ der Dirminger Kult-Disco Charleys Disco auf.

Der Dirminger Brühlpark ist an diesem Wochenende, vom 15. bis 17. Juli, Schauplatz des 2. Dirminger Park- und Strandfestes, teilt Ortsvorsteher Frank Klein mit. An allen drei Festtagen gibt es an den Ständen ein vielfältiges kulinarisches Angebot