Fahrt mit der Ostertalbahn : Ostertalbahn fährt wieder am Sonntag

Die Ostertalbahn startet an Ostern in die neue Saison. Foto: Andreas Walter Foto: Andreas Walter

Ottweiler Am Sonntag rollt wieder die Ostertalbahn. Um 13.15 Uhr ertönt in Schwarzerden der Pfiff für die erste Abfahrt.

Die Ostertalbahn fährt wieder am Sonntag, 5. September, durchs Ostertal. Allerdings finden die Fahrten nach einem verkürzten Sonderfahrplan und unter diversen Einschränkungen statt. So wird es im Zug keinen Bistro-Betrieb geben und kalte Getränke können nur vor Abfahrt des Zuges erworben werden. Während der Fahrt erfolgt kein Verkauf von Getränken.

Fahrkarten müssen unter E-Mail info-gs@ostertalbahn.de oder unter Tel. (0 63 84) 79 91 vorab gebucht werden. Anmeldeschluss ist am 1. September. Die Abfahrt der Züge in Schwarzerden erfolgt um 13.15 Uhr und 16.15 Uhr. In Ottweiler fahren die Züge um 14:30 Uhr und 17:30 Uhr ab. Der Zustieg ist nur in Ottweiler und Schwarzerden möglich. Das Hygienekonzept der Ostertalbahn ist auf www.ostertalbahn.de einsehbar. Es erfolgt keine Versendung von Fahrkarten.