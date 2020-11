Ortsrat Wiesbach : Auch für die Bücherkiste gibt es einen Zuschuss

Wiesbach Einstimmig beschlossen die Ortsratsmitglieder die Verteilung der Ortsratsmittel für das laufende Haushaltsjahr. Das Gremium einigte sich darauf, dass 4700 Euro ausgeschüttet werden und zwar an insgesamt 13 Vereine und Organisationen.

Stolz informierte der Ortsvorsteher Stefan Löw, dass eine Gemeinschaftsaktion der Katholische Frauen Deutschlands (KfD), Pfarrgemeinderat und Ortsrat für den ausgefallenen Martinsumzug zustande kam. Gemeinsam mit den Kindern werden in dem Kindergarten und der Schule Laternen gebastelt, die am Martinstag auf den Fensterbänken in den Wohnhäusern der Kinder an das Fest erinnern sollen. Das Bastelmaterial stellen die Kfd zur Verfügung. Für alle Kinder des Kindergartens und der Grundschule werden außerdem Martinsbrezeln gekauft und einzeln verpackt übergeben.