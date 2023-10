Ortsrat Wiebelskirchen Hangard Münchwies An der Schachtanlage Gegenort besteht noch Sanierungsbedarf

Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies am Montag seinen Maßnahmenkatalog für das nächste Jahr verabschiedet. Der enthält einige neue Forderungen, aber überwiegend „Altlasten“ aus früheren Jahren. In Wiebelskirchen steht nach Meinung des Ortsrates die Sanierung der Schachtanlage Gegenort als wichtige Begegnungsstätte an vorderster Stelle. Da habe sich „zwar schon einiges getan“, merkte Ortsvorsteher Tobias Wolfanger von der SPD an, aber aktuell sei das Fördergerüst noch eingehüllt und baufällig und es könne nur die Außenanlage genutzt werden. Deshalb, so Wolfanger, müsse die gesamte Anlage einschließlich des Gerüstes in Ordnung gebracht werden werden. Die Sanierung der Ohlenbachhalle ist eine weitere wichtige Forderung, genauso wie die Schaffung eines Spielplatzes für den „Bereich von der Ziehwaldstraße in Neunkirchen bis zur Kantstraße in Wiebelskirchen“. Mehrere Tiefbauprojekte wurden weitgehend aus früheren Jahren übernommen und am Wibilohaus fordert der Ortsrat erneut die Sanierung der Fassade ein.