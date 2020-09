Kommunalpolitik : Ortsrat möchte Bauplätze für junge Familien

Humes Humes: Gremium stellt eine ganze Reihe von Wünschen zusammen, um als Dorf attraktiv zu bleiben.

In der Sportklause Humes gab es angeregte Diskussionen der Ortsratsmitglieder zu verschiedenen Themen, die auf der Agenda standen. Allen voran die Prioritätenliste für Maßnahmen, welche das Gremium gerne umgesetzt haben möchte. Die Kommunalpolitiker hoffen, dass endlich, was die Kita (Neubau oder Anbau) und den Pfarrsaal (Sanierung) betrifft, Bewegung reinkommt. Ein Anliegen der Ortsratsmitglieder ist die Sanierung der Turnhalle, insbesondere der Bodenbelag sei sehr schlecht und müsste dringend ausgetauscht werden. Freuen würde sich das Gremium über Planung und Ausweisung eines Neubaugebietes, um jungen Familien Wohnraum zu bieten.

Auf der Wunschliste steht ein Alten- und Gesundheitszentrum, das in Humes angesiedelt werden sollte. Ein weiterer Punkt auf der Liste war der Ausbau eines Fuß- und Radweges vom Friedhof bis zur Kompostieranlage. Die Gestaltung und Aufwertung der Dorfmitte ist ein weiterer Punkt, der dem Gremium am Herzen liegt. Die gewünschten Maßnahmen, die auf der Prioritätenliste aufgeführt sind, wurden seitens der CDU von Werner Ziegler und seitens der SPD von Lothar Saar und Klaus-Werner Egler vorgetragen.

Der Ortsvorsteher teilte mit, dass geplant sei, für die Pflege der Straßenbeete in Humes Paten zu suchen. Thema der Sitzung war die Verkehrssituation in der Straße „In der Humes.“ „Hier wird viel zu schnell gefahren. Wir bitten den Bürgermeister, dass hier verstärkt Kontrollen durchgeführt werden“, so Barrois, der auch auf die Parksituation im Ort einging. „Einige parken auf Gehsteigen, so dass ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl diese Stelle nicht passieren kann und auf die Straße wechseln muss“, erklärt der Ortsvorsteher. Auch hier sprach sich das Gremium für verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt aus. Diskutiert wurde über die Anlegung eines Verkehrskreisels im Bereich Steinackerstraße/Alte Nachtweide mit dem Ergebnis, dass die Umsetzung für die Ortsratsmitglieder nicht dringlich sei.