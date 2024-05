Open-Air-Konzerte in Eppelborn Bald wieder „FKK“ in Eppelborn

Mr. Be & Me, bestehend aus Nina Heidemann und Sven Groß, treten am 27. Juni im Brühlpark in Dirmingen auf. Normalerweise in größeren Formationen unterwegs, zeigen sie sich bei den FKK-Konzerten intim und in gemütlicher Picknick-Atmosphäre. Mit unverwechselbaren Stimmen, Klavier und ein wenig Technik sowie einer Portion Humor werden sie das Publikum, wie im vergangenen Jahr, verzaubern.